В Тюмени рассматривают законопроект о господдержке IT-отрасли в регионе

Новый законопроект "О государственной поддержке и развитии отрасли информационных технологий в Тюменской области" будет внесен в областную думу по инициативе областного правительства. По словам заместителя губернатора Вадима Шумкова, он объединяет все формы поддержки IT-отрасли, которые утверждены разными нормативными документами.

Цели принятия законопроекта — создание условий для роста отрасли информационных технологий в Тюменской области и привлечение и создание новых предприятий в секторе IT на территории региона. Законопроектом предусмотрены установление льготного порядка налогообложения для работающих в сфере информационных технологий организаций, предоставление им субсидий за счет средств областного бюджета, бюджетных инвестиций и имущества, являющегося собственностью Тюменской области, консультационная, информационная и организационная господдержка при продвижении и реализации продукции и образовательные услуги.

"Мы создаем в Тюменской области комплексную систему благоприятствования для развития IT-сферы. Приоритетная задача — сформировать в регионе новую активно растущую отрасль экономики", — приводят слова Владимира Якушева в его пресс-службе.