В Тюмени готовятся к региональному этапу WorldSkills Russia

Открытый региональный чемпионат рабочих профессий "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia). Тюменская область-2018" пройдет в Тюмени с 4 по 8 декабря.

Участники будут соревноваться по 34 компетенциям на нескольких площадках. Основными станут Выставочный зал и Тюменский технопарк. Ожидается, что на конкурс заявятся не менее 200 человек из Тюменской области и соседних регионов.

В этом году на чемпионате появились такие специальности, как "Физическая культура и спорт", "Производство мебели", "Дизайн интерьера", "Управление железнодорожным транспортом".

"Дело в том, что ежегодно специалисты проводят мониторинг востребованности тех или иных профессий. И если анализ подтверждает, что к специальности есть интерес, мы включаем ее в WorldSkills и приглашаем к участию студентов и молодых специалистов", — говорит глава регионального координационного центра Ирина Микрюкова.

Организаторы обещают зрелищные соревнования: там участники ремонтируют автомобили и сельскохозяйственную технику, пекут пышные булочки и креативные торты, красят, строят, паяют, клеят обои. Вход на площадки свободный, приглашаются все желающие, отмечают в центре занятости Тюмени и Тюменского района.