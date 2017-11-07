Тюменские предприятия проверят на соблюдение закона по приему на работу инвалидов

В 2018 году в Тюменской области в рамках контроля и надзора за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты состоятся плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
По сообщению регионального департамента труда и занятости населения, 57 их них пройдут в Тюмени, 3 — в Заводоуковске, по 2 — в Тобольске и поселке Винзили (Тюменский район), по 1 — в Нижней Тавде, Кулаково, Каскаре, Боровском, Нариманово, Червишево (Тюменский район), Огнево (Казанский район), Ялуторовске, Гилево (Ярковский район), Упорово (Упоровский район).
Среди проверяемых организаций — банковские, строительные, транспортные, общеобразовательные, инженерно-производственные, аграрные, охранные и другие предприятия.
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