Тюменские предприятия проверят на соблюдение закона по приему на работу инвалидов

В 2018 году в Тюменской области в рамках контроля и надзора за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты состоятся плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

По сообщению регионального департамента труда и занятости населения, 57 их них пройдут в Тюмени, 3 — в Заводоуковске, по 2 — в Тобольске и поселке Винзили (Тюменский район), по 1 — в Нижней Тавде, Кулаково, Каскаре, Боровском, Нариманово, Червишево (Тюменский район), Огнево (Казанский район), Ялуторовске, Гилево (Ярковский район), Упорово (Упоровский район).

Среди проверяемых организаций — банковские, строительные, транспортные, общеобразовательные, инженерно-производственные, аграрные, охранные и другие предприятия.