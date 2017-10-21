Тюменская область производит достаточное количество яиц

В Тюменской области в 2016 году произвели 1337,6 млн штук яиц, что составило 3% от общероссийского объема. По данному показателю регион вошел в топ-7 среди других субъектов РФ.

Как сообщили в департаменте АПК Тюменской области, регион полностью покрывает потребности населения в яйце. Более того, около 70% продукции Боровской и Пышминской птицефабрик продается за пределами области.



Среди регионов УФО Тюменская область находится на первом месте по производству яйца на душу населения — 925 штук в год. На долю региона приходится 30% окружного объема производства этого продукта, пишет "Вслух.ру".



Кроме того, за последние пять лет в области на 3,4% выросло поголовье птицы. По данным на начало 2017 года в хозяйствах всех категорий содержалось 8469,3 тыс. голов.

