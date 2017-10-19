Анатолий Чубайс: России нужен технологический рывок

Анатолий Чубайс провел расширенное заседание комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по инновационной политике и инновационному предпринимательству, а также принял участие в заседании Правления РСПП, посвященном использованию налоговых инструментов для стимулирования инвестиционной активности в РФ.

Заседание комитета РСПП по инновационной политике и инновационному предпринимательству, состоявшееся 16 октября, было посвящено обсуждению проекта Центра стратегических разработок "Российская технологическая революция" (в рамках Стратегии развития Российской Федерации на 2018-2024 гг.). Докладчиком выступил вице-президент Фонда "ЦСР" Владимир Княгинин.

По мнению автора доклада, первостепенная задача России — сделать технологический рывок, иначе отставание станет непреодолимым. Достичь этой цели предлагается за счет концентрации на развитии новых высокотехнологичных секторов экономики в сочетании с глубокой технологической модернизацией традиционных отраслей. Кроме того, в фокусе проекта — стимулирование цифрового перехода в российской экономике, пересмотр функций институтов развития в сфере инноваций, модернизация системы технического регулирования и повышение эффективности сектора НИОКР.

Председатель правления УК "РОСНАНО", председатель комитета по инновационной политике и инновационному предпринимательству РСПП Анатолий Чубайс положительно оценил доклад и отметил, что для реализации всех предлагаемых мер нужны кардинальные изменения, связанные с укреплением института частной собственности.

Значительная часть доклада посвящена необходимости модернизации традиционных отраслей промышленности, как одного из инструментов для совершения технологического рывка. В портфеле РОСНАНО много проектов из реального сектора экономики, в которых применение нанотехнологий позволило достичь значительного удешевления производства, а также наладить выпуск принципиально новой продукции.

"Очень важный момент, которого я не видел в других программах, — это необходимость модернизации существующих отраслей промышленности. Мы очень много дискутируем про блокчейн и машинное обучение. Все это правильно! Но в России остаются цветная и черная металлургия, химия, машиностроение и энергетика. Они никуда не денутся, и эти отрасли нужно модернизировать", — отметил Анатолий Чубайс.

Ранее на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей отмечалась необходимость использования налоговых инструментов для стимулирования инвестиционной активности в РФ. На заседании, прошедшем 11 октября, рассматривались возможности введения инвестиционного налогового вычета либо совершенствование механизма предоставления инвестиционного налогового кредита, вывод из-под налога на имущество движимого имущества и иные варианты стимулов модернизации, совершенствования механизма специальных инвестиционных контрактов, поддержки производства и реализации пилотных партий оборудования.

Тема необходимости стимулирования инвестиционной активности, в том числе с использованием налоговых льгот, неоднократно поднималась РОСНАНО. Создание комфортной среды для инвесторов – важное условие формирования полноценной отрасли прямых инвестиций в России.

Один из эффективных инструментов — специальные инвестиционные контракты (СПИК), заключаемые между инвестором и Российский Федерацией и/или ее субъектом. Механизм СПИК поможет запустить в России локализованное производство оборудования для ветропарков. РОСНАНО намерено проинвестировать в проекты локализации до 1 млрд рублей. Инвестиции будут направлены на создание производств узлов и компонентов ветроустановок: лопастей, башен и других элементов. Данный проект станет драйвером развития смежных отраслей (металлургия, материаловедение, энергетическое машиностроение, строительство, инжиниринг, сервис), позволит включить российские предприятия в глобальную цепочку поставщиков и реализовать экспортный потенциал.