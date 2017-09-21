За первый год работы Восточная Мессояха дала 2,8 млн тонн нефти

"Мессояханефтегаз" - совместное предприятие "Газпром нефти" и НК "Роснефть" 21 сентября отмечает первую годовщину промышленной эксплуатации Восточно-Мессояхского месторождения (ЯНАО, Гыданский п-ов). За этот период на самом северном материковом нефтегазоконденсатном месторождении России добыто 2,8 млн тонн нефти, суточная добыча составляет 9,5 тысячи тонн. На месторождении действуют 170 эксплуатационных нефтяных скважин, более половины из них построены в 2017 году.

Высокую динамику добычи трудноизвлекаемых запасов предприятие обеспечивает путем внедрения эффективных методов повышения нефтеотдачи пластов, увеличения объемов эксплуатационного и геологоразведочного бурения. В рамках интенсификации притока на Восточной Мессояхе осуществляется бурение горизонтальных скважин по технологии "фишбон", идет строительство многозабойных скважин, проводятся операции по гидроразрыву пласта. Для вовлечения в разработку новых перспективных запасов предприятие ведет строительство разведочных и эксплуатационных скважин на нижележащие нефтеносные пласты глубиной порядка 4 тысяч метров в условиях аномально высокого пластового давления.

На месторождении продолжается строительство объектов инфраструктуры: второй очереди центрального пункта сбора нефти мощностью 6 млн тонн в год, кустовых площадок, многофункционального социально-бытового комплекса, идет проектирование подземного хранилища газа в рамках лицензии Федерального агентства по недропользованию. Сегодня "Мессояханефтегаз" ведет активную подготовку к ускоренному вводу в разработку Западно-Мессояхского лицензионного участка, запасы которого оцениваются как сопоставимые с Восточной Мессояхой.

Согласно прогнозам, в 2017-м предприятие выйдет на рубеж добычи в 3 млн тонн товарной нефти в год.

Генеральный директор "Мессояханефтегаза" Виктор Сорокин:

"Первый год эксплуатации Восточно-Мессояхского месторождения подтвердил высокий потенциал актива и эффективность применяемых технологий интенсификации добычи в работе с трудноизвлекаемыми запасами материковой Арктики. Перспективы проекта в трехлетнем горизонте связаны в первую очередь с активной разработкой открытых залежей и массированной геологоразведкой на территории Восточной и Западной Мессояхи. Работа по развитию ресурсной базы, актуализации геологической модели позволит оперативно вовлечь в разработку новые перспективные участки месторождения".

Восточно-Мессояхское месторождение расположено в Тазовском районе Ямала, в 340 км к северу от Нового Уренгоя. Извлекаемые запасы нефти и конденсата составляют более 340 млн тонн. Открыто 106 залежей в 36 пластах. Освоение месторождения ведет АО "Мессояханефтегаз", акционерами которого на паритетных условиях являются "Газпром нефть" (оператор проекта) и НК "Роснефть". Проект реализуется в условиях автономии, вдали от промышленной и транспортной инфраструктуры. На пик добычи в 5,7 млн т/год "Мессояханефтегаз" выйдет к 2021 году.