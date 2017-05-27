Агрофирма КРиММ расширяет площади хранения овощей

Новое овощехранилище на 4 тыс. тонн продукции построила агрофирма КРиММ в селе Юргинское. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.

Работы по строительству хранилища завершились в рекордные сроки – за 17 дней. Как отметил генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов, увеличение площади посевов всегда должно сопровождаться расширением мест для хранения продукции, чтобы овощи хранились в правильных условиях.

"На этом мы останавливаться не собираемся, еще одно подобное помещение, но больших размеров, рассчитанное на 16 тысяч тонн картофеля, будет примыкать к нашему новому перерабатывающему заводу", - добавил руководитель предприятия.

Кроме выращивания картофеля и овощей, КРиММ также продолжает эксперимент с выращиванием салатов сортов "Айсберг", "Индиго", "Леонардо", "Цикорий салатный", "Лоло россо", а также зеленого лука, огурцов, петрушки, редиса.