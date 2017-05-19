В Тюмени разобрали два незаконно размещавшихся торговых павильона

В Тюмени продуктовые точки под присмотром судебных приставов демонтировали накануне в районе Дома обороны и в заречных микрорайонах.

Как рассказали в пресс-службе регионального УФССП, у торгового павильона на улице Садовой истек срок аренды, после чего его перепродали несколько раз. Последний хозяин ларька об истекшем договоре с областным департаментом земельных отношений не знал. После решения арбитражного суда его несколько раз уведомили о сносе незаконного строения, однако самостоятельный разбор ларька владелец начал только накануне дня принудительного сноса.

"С остановочным комплексом на улице Газовиков ситуация обстоит очень похоже. Хозяин также не стал продлевать срок аренды земельного участка, поэтому суд обязал его демонтировать временное строение, которое состояло из остановки и торгового павильона. В день сноса судебные приставы вместе с представителем департамента приехали на место и увидели, что собственник демонтировал только остановку, поэтому был начат принудительный снос здания. В считанные минуты собственник приехал к торговому комплексу и начал сносить постройку", — рассказали в ведомстве.

Фото: пресс-служба УФССП по Тюменской области