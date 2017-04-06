Tele2 и Тинькофф Банк запускают нового виртуального оператора связи

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 и Тинькофф Банк, второй крупнейший в России игрок на рынке кредитных карт с долей рынка 10,6%, подписали соглашение о создании виртуального оператора сотовой связи (MVNO).

Сотрудничество сторон предполагает создание нового виртуального оператора сотовой связи на базе сети радиодоступа и инфраструктуры Tele2. Тинькофф Банк запустит полноценного оператора по MVNO-модели с собственным кодом сети, выделенным диапазоном номеров и SIM-картами. Компания предложит абонентам собственные тарифы и набор услуг.

Абонентам нового виртуального сотового оператора сможет стать любой пользователь, в том числе не являющийся клиентом Тинькофф Банка. Доставлять SIM-карты компания будет через собственную сеть представителей, которая покрывает всю Россию.

Для Tele2 это не первый MVNO-проект. В 2016 году на базе сети компании виртуального оператора сотовой связи запустил "Ростелеком". В настоящее время Tele2 разрабатывает различные варианты партнерства с рядом других компаний в сфере MVNO.

"Развитие MVNO-проектов является для Tele2 одним из ключевых направлений развития. Мы как оператор готовы предоставить нашим партнерам качественную сотовую сеть и высокий уровень поддержки, реализовать проекты федерального масштаба. В рамках новой бизнес-стратегии Tele2 планирует стать создателем и ключевым игроком совершенно новой digital-экосистемы на базе мобильных услуг. Партнерство с Тинькофф Банком по созданию виртуального оператора – еще один шаг в этом направлении. Мы видим много возможностей для синергии между сотовыми операторами и банковским сектором", - прокомментировал генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

Председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз, в свою очередь, отметил: "В последнее время мы видим все большую конвергенцию между финансовым и телеком-секторами. Поэтому запуск собственного виртуального оператора сотовой связи − ожидаемый и логичный для нас шаг, который вписывается в нашу стратегию по строительству полноценной финансовой экосистемы на базе платформы Tinkoff.ru. Запуск виртуального оператора позволит нам качественно расширить спектр оказываемых услуг, благодаря чему мы рассчитываем повысить лояльность существующих клиентов и привлечь новых. Мы также ожидаем значительный синергетический эффект для нашего бизнеса за счет оптимизации части расходов по обслуживанию клиентов. В долгосрочной перспективе это направление станет еще одним источником некредитного дохода для нашего бизнеса".