В регионе продолжит развиваться проект "Покупаем тюменское!"

В Тюменской области образовалась команда производителей, которые готовы придать проекту "Покупаем тюменское!" второе дыхание. Ставка сделана на прямой диалог между производителями и торговыми сетями, но уже не индивидуально, а в команде.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, проект планируют развивать в рамках общей рекламной политики, которая должна учитывать индивидуальные особенности производителей. Кроме того, поддерживать внимание покупателей к своему продукту тюменские предприятия намерены ценовыми и подарочными акциями.

По словам директора птицефабрики "Тюменский бройлер" (Группа Продо) Оксаны Величко большой резонанс вызвало недавнее проведение дней Тюменской области в Совете Федерации.

"Тогда была представлена целая команда тюменских производителей продуктов питания. Отзывы мы получили самые наилучшие. Сейчас активно участвуем вместе с областным департаментом потребительского рынка и туризма, торгово-промышленной палатой в разработке мероприятий по расширению акции "Покупаем тюменское!", - отметила она.

Организационные вопросы по привлечению дополнительного внимания к акции "Покупаем тюменское!" берет на себя Торгово-промышленная палата Тюменской области.

"Одно из основных направлений – это мониторинг присутствия наших продуктов в торговых сетях на постоянной основе. Также займемся переговорами с северными территориями по проведению там ярмарок тюменских товаропроизводителей", - добавил президент ТПП Тюменской области Эдуард Абдуллин.