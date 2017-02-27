В Тюменской области появилось производство компьютеров, электронных и оптических изделий

Тюменьстат впервые отчитался о том, что юг региона произвел компьютеров, электронных и оптических изделий на 45,4 миллиона рублей - и это всего лишь за январь. Впрочем, данная отрасль промышленности имелась и раньше, только называлась по-другому.

Изменения обусловлены тем, что с 1 января в России перестали применяться классификаторы ОКВЭД ОК 029-2001 и ОКВЭД ОК 029-2007. В новом классификаторе появилась группировка 26, которая так и называется - "Производство компьютеров, электронных и оптических изделий". Раньше статистики пользовались разделом DL "Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования".

Статистический ребрендинг положительно сказался и на самочувствии физических показателей. По сравнению с январем прошлого года они улучшились на 8,0% (в то время как по итогам прошлого года - только на малозаметные 0,6%).

Промышленность юга Тюменской области испытывает в целом оживление.

Ускорился общий рост производства: 4,3% против 3,9% за весь прошлый год. Начали расти цены производителей, а это значит, что спрос на их товары есть. Самый же главный показатель, который обычно свидетельствует о положительной динамике в экономике: вырос грузооборот автотранспорта. В январе он составил 147,8 миллиона т-км. Если сравнивать с I полугодием 2016 года, это лучший показатель, с каким месяцем ни сравнивай - за исключением июня, когда уже начинается строительный сезон.

Для наглядности мы составили график, который показывает динамику грузооборота автотранспорта еще с докризисного периода (данные за 2014-2015 годы взяты отсюда, а информация за 2016-2017 года - здесь). Из графика видно, что самое тяжелое для экономики региона время длилось с марта 2015-го до мая 2016 года. После этого грузооборот главным образом растет.

Евгений Сидоров