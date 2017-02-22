Отошлет ли "Почта России" прокуратуру: силовики создают прецедент ограничения размера премий руководству

Легендарная премия генерального директора "Почты России" Дмитрия Страшнова стала поводом для еще одного обращения прокуратуры Москвы в Следственный комитет. Как сообщает "Коммерсантъ", корни истории произрастают из ноября прошлого года, когда Генеральная прокуратура посчитала, что премия Страшнова за 2014 года должна была составить 3,2 миллиона рублей вместо 95,4. Тогда же прокурорские работники впервые обратились в СКР, требуя привлечь главного почтовика к уголовной ответственности по статье 201 УК РФ.

За прошедшие три месяца следователи так и не успели принять процессуальное решение по обращению прокуратуры. Видимо, надзорное ведомство решило приободрить следственный орган. В новом обращении речь идет о том, что г-н Страшнов неверно интерпретировал финансовые результаты "Почты России" за 2014-2015 годы. Формально предприятие получило прибыль: 1,25 и 1,58 миллиарда рублей соответственно. Однако если вычесть из финансового результата полученную помощь из федерального бюджета в размере 6,46 миллиарда, то о прибыли можно говорить только в пределах бухгалтерских проводок. Фактически же "Почта России" является предприятием убыточным, и в одном из отчетов Страшнова был найден даже список мероприятий, которые проводились для "недопущения банкротства".

Тем не менее, поскольку по бумагам дела у почты идут хорошо, Страшнов выписал своим заместителям премии почти на 270 миллионов рублей. Любопытно, что формально он имел на это полное право. На предприятии имеется принятое полностью в соответствии с законом положение о премировании. Приказы о назначении премий нисколько не противоречат положению. Так что прокуратуре, если она хочет своего добиться, придется создать правовой прецедент. Ей, впрочем, не впервой.