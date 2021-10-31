Для отправки посылок тюменцам достаточно знать телефон получателя

Жители Тюменской области отправили около 300 000 посылок за девять месяцев 2021 года, из них почти половина – предзаполненных, а 15% - предоплаченных. Цифровые сервисы почты позволяют клиентам оформлять отправку посылок из дома, минимизируя время пребывания в почтовом отделении.

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения Почты России, сэкономить свое время и обойтись без традиционного заполнения бланков при отправке посылочной почты можно с помощью сервисов предзаполненных и предоплаченных посылок. Для отправки предзаполненной посылки клиент самостоятельно заполняет на сайте или в мобильном приложении почты адрес отправителя и получателя. Программа автоматически сформирует бланк с трек-номером, который нужно распечатать и наклеить на отправление. Уже готовую для отправки посылку необходимо отнести в любое почтовое отделение в течение трех дней. В отделении оператор отсканирует трек-номер, взвесит посылку и озвучит сумму к оплате.

Еще быстрее клиент может отправить посылку, если воспользуется онлайн-оплатой. Такие посылки принимаются оператором к отправке без очереди — нужно просто передать посылку сотруднику почтового отделения. Чек клиент получит по электронной почте. Отправка предзаполненных и предоплаченных посылок занимает в отделении почтовой связи 30 секунд, пишет "Мегатюмень".

Пользователям мобильного приложения почты доступны другие дополнительные сервисы, которые значительно облегчают и ускоряют отправку посылки или письма. Например, сервис отправки посылки по номеру телефона, без указания адреса. Чтобы им воспользоваться, и отправитель, и получатель должны быть зарегистрированными пользователями мобильного приложения.