Объездная дорога подарила ДСК-500 вторую жизнь

На Деловом портале правительства Тюменской области появилась информация о ходе реализации проекта строительства логистического комплекса на базе ДСК-500 на Лесобазе. По итогам прошлого года выполнен монтаж внешних стен и кровли, сейчас идет внутреннее благоустройство (подготовка площадки для заливки полов, монтаж электросетей и отопления).

Как ранее сообщал NewsProm.ru, площадь объекта составит 30 тыс. кв. м, объем инвестиций - порядка 1,3 миллиарда рублей. Комплекс возводится компанией "ТюменьЛогоЦентр" под интересы X5 Retail Group. Чтобы было понятно: московская X5 Retail Group (гастрономы "Пятерочка" и "Карусель") ведет острую конкурентную борьбу с кубанским "Магнитом" за место лидера российской продовольственной розницы. С 2013 года лидировали краснодарцы, но в конце прошлого года X5 Retail Group смогла вырваться чуть-чуть вперед, как сообщает "Лента.Ру".

При этом у "Магнита" уже имеется логистический центр в окрестностях Тюмени: он открылся год назад на Московском тракте возле села Гусево. Площадь объекта составила 50 тыс. кв. м. Теперь X5 Retail Group хочет если не перехватить инициативу, то хотя бы не отстать.

Почему для москвичей так интересен объект на Лесобазе? Ведь всего лишь в мае прошлого года, когда ДСК-500 предлагался для организации оптово-распределительного центра, который помог бы улучшить ситуацию со сбытом продукции местных крестьян, инициатива не вызвала энтузиазма. А уже через три месяца было объявлено, что на объекте будет возведен логистический центр. Причина в том, что мимо ДСК-500 прошел очередной участок объездной дороги, движение по которому открылось 21 ноября.

Конечно, с формальной точки зрения объездная дорога еще не завершена: необходимо строительство пересечений со Старотобольским трактом, старой веткой Ялуторовского тракта и железной дорогой. В то же время уже сейчас ничто не мешает уйти с Восточного обхода у деревни Быкова на улицу Тополиную, оттуда последовательно на улицы Чекистов и 50 лет Октября, а там прямая дорога через мост на Монтажников на южный участок объездной дороги, который превратился в улицу Федюнинского.

Тем самым Лесобаза, которая долгое время считалась в Тюмени чем-то вроде "медвежьего угла", внезапно превращается в район возле оживленной автотрассы. И расположенный там ДСК-500, судьба которого казалась весьма сомнительной с начиная с девяностых, обретает вдруг вторую жизнь.

В то же время озвучиваемые на сайте "Индустриальных парков Тюменской области" заявления о том, что у Тюмени есть серьезный потенциал масштабного логистического узла, не должны создавать ощущения, что все произойдет само собой. Все-таки в этой сфере региону приходится сталкиваться с огромной конкуренцией.

В частности, следует обратить внимание на то, какими логистическими цепочками пользуется интернет-торговля. К сожалению, здесь баланс пока в пользу Екатеринбурга. Полгода назад именно там открылся региональный склад "Озона", а "Почта России" (услуги которой облюбовали китайцы) оборудовала в столице Среднего Урала место международного почтового обмена (ММПО) еще в 2013 году.