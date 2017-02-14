Сергей Эмдин: Тele2 не жонглирует звездочками

В конце января Tele2 презентовала новую концепцию развития - "Другие правила", а уже в начале февраля в Омске генеральный директор компании Сергей Эмдин рассказал журналистам Тюмени и Сибирского федерального округа о тенденциях на рынке сотовой связи и перспективах развития четвертого по счету сотового оператора в стране.

Посещение регионов Сергей Эдмин считает важным делом. Это позволяет посмотреть, как "приземляются" новые проекты на конкретных территориях, что имеет право на жизнь, а что точно не работает, ознакомиться с ситуацией изнутри.

Tele2 часто позиционирует себя альтернативным оператором. Чем компания отличается от тройки главных игроков рынка?

"Есть большая тройка и есть Tele2. Так сложилось исторически. Мы на рынке выделяемся тем, что стараемся предлагать другой подход как к ценообразованию, так и к услугам. Раньше компания была единственным голосовым дискаунтером в РФ - мы единственные, кто благодаря своей бизнес-модели мог давать такие цены. Мы выделялись честностью и простотой. Наши тарифы всегда очень понятные, никаких звездочек, скрытых условий - это то, что создает основную тему и сейчас. Однако рынок меняется, мы тоже должны эволюционировать", - отметил Сергей Эмдин.

Немного истории. Компания Tele2 на российском рынке мобильной связи присутствовала с 2003 года как региональный оператор. В 2013 году шведский концерн продал российское подразделение группе ВТБ. В феврале 2014 года Tele2 и "Ростелеком" объединили свои мобильные активы. За два с небольшим года были сделаны серьезные инвестиции в регионы, где у компании было слабое покрытие, в 60 регионах запущены сети быстрого мобильного Интернета. Сегодня доля Tele2 на рынке в среднем составляет 15-16 %, но цифра очень разнится по регионам:

"Есть регионы, как Омск, где мы лидеры. Есть такие, где мы растем и являемся атакующим игроком. Есть те, где мы только начали, например, Москва, и сети находятся в активной фазе строительства. Мы по-прежнему находимся в фазе бурного развития, но оно несколько разное: где-то у нас рост, где-то начало операций, в каких-то регионах мы уже занимаем достойную долю рынка и идем по пути развития новых технологий, доведения покрытия до идеального – задачи везде разные", - сообщил гендиректор.

Большой интерес компания проявляет и к Тюменской области. "По своим характеристикам тюменский рынок связи приближается к наиболее передовым рынкам РФ по проникновению смартфонов, поддерживающих 4G. Хорошая, богатая, быстро развивающаяся территория. Нам удается в ней довольно быстро расти, и мы надеемся вырастить этот рынок до базового для себя региона. 96 % абонентам Тюменской области доступна связь 2G, 90% могут пользоваться 3G. В конце лета жители Тюмени, Тобольска и Ишима оценят 4G, - поделился планами Эмдин. - С точки зрения дополнительного покрытия больших планов нет: мы считаем, что в принципе покрытия Тюменская область нормальная, больших жалоб нет. 96 % абонентов пользуются 2G, около 90% доступно 3G.

По мнению эксперта, на рынке сотовой связи есть тенденция к стагнации. Нужны свежие идеи и решения. Так, Tele2 в январе начала реализацию новой концепции под общим слоганом "Другие правила". В течение года компания обещает не раз удивить клиентов уникальными предложениями: кредитными картами от банков, брендовыми девайсами по доступной цене и так далее. В частности, в январе уже стартовала уникальный для российского телекоммуникационного рынка продукт: минуты, гигабайты и SMS, купленные абонентами в рамках своего пакетного тарифа, не "сгорают" в конце месяца, а переносятся на следующий период. Услуга бесплатная и работает автоматически на всех открытых для подключения и перехода тарифных планах линейки "Черный".

"Мы по-прежнему простой честный оператор, не собираемся заниматься жонглированием звездочками и маленькими шрифтами, но важная трансформация неизбежна. Если раньше мы во многом копировали конкурентов: смотрели, что делают они, и давали более низкую цену, то в действующих ценовых условиях мы понимаем, что это не очень релевантно и не позволяет компании зарабатывать. В данной ситуации мы сильно меняем ориентир. Мы считаем, что можем удивлять рынок новыми свежими предложениями, мы планируем это делать регулярно. Первый шаг сделали, когда запустили предложение о переносе остатков. Это на сегодня является уникальным предложением, никого у наших конкурентов такого предложения нет. Мы считаем, что услуга будет востребована, поэтому что это честно не просить у наших абонентов за то что они не потребили", - подчеркнул Сергей Эмдин.

Выбрав "Другие привила", Tele2 стремится стать лучшей сервисной компанией на российском рынке, создать альтернативу существующим решениям на рынке и улучшить качество жизни потребителей мобильной связи. "Мы уверены, что новая коммуникационная концепция поможет донести наши сообщения до абонентов. Другие правила – это не просто слова: каждым своим продуктом и услугой мы будем активно выступать за права абонентов и против навязанных правил и ограничений", говорится на сайте компании.

Татьяна Тихонова