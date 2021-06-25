В Гилевской роще продолжается проект "Этнолето"

В эту субботу, 26 июня, все жители и гости города смогут принять участие в проекте "Этнолето". Мероприятие пройдет в лесопарке Гилевская роща.
Специалисты Дворца национальных культур "Строитель" подготовили интерактивные тематические площадки, которые будут работать каждую субботу с 13:00 до 17:00.
На этой неделе гостей "Этнолета" ожидает концертная программа творческих коллективов и исполнителей ДНК "Строитель", выставки и мастер-классы умельцев декоративно-прикладного творчества.
В рамках мероприятия тюменцев ждет знакомство с традициями и игровой культурой национальностей, проживающих на территории области.
Проект подготовлен Дворцом национальных культур "Строитель" и Департаментом культуры Тюменской области.
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