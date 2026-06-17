Центр реабилитации "Ахманка" под Тюменью переживает масштабное обновление

Председатель Тюмеской облдумы Фуат Сайфитдинов месте с губернатором Тюменской области Александром Моором и губернатором Ямала Дмитрием Артюховым ознакомился с результатами масштабного обновления Центра восстановительной медицины и реабилитации "Ахманка" в Нижнетавдинском округе.

Для жителей Тюменской области, Ямала и Югры "Ахманка" давно стала местом, где помогают вернуть здоровье, восстановить силы и улучшить качество жизни. Сегодня этот центр выходит на новый уровень – его обновление стало возможным благодаря программе "Сотрудничество" и финансированию правительства ЯНАО.

За несколько лет проведена большая работа: реконструирован лечебный корпус, построены водолечебница и спальный корпус на 60 мест, оборудован теплый переход между зданиями, модернизирована инженерная инфраструктура. После преобразований лечение смогут проходить до 3,4 тыс. пациентов в год, а количество медицинских услуг вырастет почти в 3 раза.

"Вместе с коллегами осмотрели обновленные площади. Особое впечатление произвел новый корпус водолечения с бассейном. Теперь возможности применения минеральной воды из собственной скважины существенно расширились, а сочетание термальных вод и лечебной грязи, как отмечают специалисты, позволит повысить качество оздоровления.Хорошо помню, какой была "Ахманка" много лет назад, еще с угольной котельной. На моих глазах менялась и крепла эта здравница. С 2002 года в ее модернизацию активно включился Ямал, Тюменская область помогала в проведении инженерных коммуникаций. Ежегодно здесь проходят бесплатную реабилитацию почти 900 ямальцев. Уже этой осенью жители Тюмени, Югры и Ямала смогут оценить преображение центра", - отметил Фуат Сайфитдинов.

"Ахманка" будет востребована и при реабилитации участников СВО. Для этого здесь есть все необходимое: современное оборудование, уникальные природные лечебные ресурсы и профессиональная команда специалистов.



Фуат Сайфитдинов подчеркнул, что программа "Сотрудничество" в очередной раз доказывает свою эффективность, помогая регионам решать главную задачу – заботу о здоровье и благополучии людей.