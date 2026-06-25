В проекте "Доброслужащий" в 2025 году приняли участие 23 сотрудника администрации Тюмени

10:19 25 июня 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

23 сотрудника администрации Тюмени и подведомственных организаций в 2025 году приняли участие в проекте "Доброслужащий", сообщил глава города Максим Афанасьев.

Суть проекта в том, что чиновники берут отпуска за свой счет и уезжают с миссиями на две недели в исторические регионы, чтобы в качестве волонтеров бесплатно работать в госпиталях, заниматься благотворительностью.

Теги: волонтерство
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2026