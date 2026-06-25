В проекте "Доброслужащий" в 2025 году приняли участие 23 сотрудника администрации Тюмени

23 сотрудника администрации Тюмени и подведомственных организаций в 2025 году приняли участие в проекте "Доброслужащий", сообщил глава города Максим Афанасьев.
Суть проекта в том, что чиновники берут отпуска за свой счет и уезжают с миссиями на две недели в исторические регионы, чтобы в качестве волонтеров бесплатно работать в госпиталях, заниматься благотворительностью.
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