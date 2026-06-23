"Лето в Тобольском кремле" - чем удивят организаторы в этом году?

XVII музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" пройдет с 4 по 11 июля в Тобольске. В течение недели в разных локациях города выступят коллективы Тюменской филармонии, а два главных концерта с участием приглашенных звезд эстрады и мировой оперной сцены пройдут на Красной площади.

4 июля на Красной площади состоится открытие фестиваля с Тюменским филармоническим оркестром под руководством художественного руководителя и главного дирижера Юрия Медяника и приглашенных звезд мировой оперной сцены. В программе прозвучат шедевры русской и западноевропейской оперы Доницетти, Бизе, Моцарта, Глинки, а также произведения отечественных композиторов 20 века, ставшие классикой песенного жанра. Солисты: Ольга Перетятько (сопрано), Алина Черташ (сопрано), Алексей Неклюдов (тенор), Григорий Шкарупа (бас).

5 июля в драматеатре "Камерата Сибири" Тюменской филармонии представит совместный проект с музыкантами из Санкт-Петербурга – эмбиент-композитором Ильёй Пучеглазовым и исполнителем на терменвоксе Петром Терменом. Звучание академических струнных инструментов объединится с электронной музыкой, в частности со стилем эмбиент, и звуками Тобольска.

8 июля в Церкви Захарии и Елизаветы выступит Хоровая капелла Тюменской филармонии.

9 июля в Храме Пресвятой Троицы Римско-Католической церкви состоится концерт Хоровой капеллы Тюменской филармонии и лауреата международных конкурсов Марии Блажевич (орган).

11 июля на Красной площади open air - на закрытии фестиваля с Тюменским филармоническим оркестром выступит эстрадная певица Ёлка.

Подробная программа фестиваля и форма для регистрации на события и трансфер доступны по ссылке: лето-в-кремле.рф.

Андрей Пантелеев, замгубернатора Тюменской области:

За 17 лет проект прошёл впечатляющий путь трансформации: от однодневного яркого события он вырос до масштабного самостоятельного фестиваля, ставшего визитной карточкой региона. В прошлом году фестиваль собрал 6500 гостей из 15 регионов России. Произошёл скачок и в географии участников, если раньше это было преимущественно региональное событие, то теперь к нам едут гости со всего Уральского федерального округа, из Сибири — в частности, из Омска и Новосибирска. Кроме того, мы видим значительный интерес из центральной части страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и Башкортостана. Это не просто статистика, а весомый вклад в туристический поток. По итогам прошлого года порядка 400 тысяч туристов посетили Тобольск. Фестиваль стал мощной площадкой для продвижения города на федеральном уровне. Ярким тому подтверждением служит наш пятнадцатый, юбилейный фестиваль, который мы реализовали совместно с телеканалом "Культура". Прямая трансляция позволила миллионам зрителей по всей стране увидеть Тобольск во всём его великолепии — на закате, ночью, с грандиозным салютом. Сегодня фестиваль является флагманским культурным мероприятием Тюменской области. Поставленная задача — превратить его в большое событие всероссийского масштаба — выполнена. Наш успех отмечен на высшем уровне: дважды мы становились лауреатами национальной премии Russian Event Awards, что подтверждает статус одного из лучших фестивалей страны. Ключевую роль в организации этого события играют наши партнёры. Благодаря стратегическому сотрудничеству с компанией СИБУР у нас появился вот такой полноценный большой фестиваль с двумя яркими концертами. В этом году к нам присоединяются и другие бизнес-партнеры, которые понимают, что культура не может развиваться только за счёт государства. Это компания "ТОФС" и "Этажи". Уверен, выбранная стратегия развития — сделать фестиваль точкой притяжения для бизнеса, инструментом сохранения культурного кода и вовлечения молодёжи в классическую музыку — абсолютно верна. Приглашаем всех присоединиться к этому празднику!.

Александр Сидоров, директор депкультуры Тюменской области:

Формула уникальности фестиваля, безусловно, складывается из его многодневности и многожанровости. Однако его главным и неотъемлемым элементом является историческая среда. Ключевая идея проекта "Лето в Тобольском кремле" заключается в глубокой интеграции культурных событий в ткань исторического городского пространства. Тобольск славится своей уникальной творческой атмосферой, пропитанной духом истории, что делает культурную и туристическую повестку города по-настоящему насыщенной и увлекательной. Ключевые события фестиваля проходят на площадках Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. Каждый проект — это уникальная концепция, которая не только погружает в атмосферу прошлого, но и предлагает совершенно новые способы восприятия культурного контекста. Такие концерты создают глубокое эмоциональное вовлечение и рождают общие смыслы, объединяющие людей. Ещё одна важнейшая составляющая формулы уникальности фестиваля — это вызов для самих артистов. Проекты фестиваля становятся новым опытом и творческим шагом даже для самых известных и популярных исполнителей.

Елена Бельская, директор по взаимодействию с органами государственной власти и реализации социально-экономических проектов "ЗапСибНефтехим":

Для "Сибура" важно поддерживать такие события, которые наполняют города живой энергией и объединяют людей. Тобольск - место с мощной историей и характером, и фестиваль точно это отражает: здесь рядом звучат классика, современные проекты, голоса города и музыка разных эпох. В этом году программа особенно разнообразная - от оперных шедевров с участием выдающихся солистов до смелых экспериментов со звуком. Вместе с правительством Тюменской области и администрацией города, в том числе через программу "Тобольск настоящий", мы последовательно создаём в Тобольске условия, в которых такие масштабные культурные проекты могут развиваться и становиться частью жизни города и его жителей.

Юрий Медяник, художественный руководитель фестиваля "Лето в Тобольском кремле", художественный руководитель и главный дирижер Тюменского филармонического оркестра:

Изначально фестиваль задумывался как площадка для демонстрации творческих достижений коллективов Тюменской государственной филармонии. Однако со временем он приобрёл статус ключевого события в культурной жизни региона, став для филармонического оркестра своего рода творческим отчётом и итогом сезона. Формат фестиваля "Лето в Тобольском кремле" предлагает нечто иное, возможность встретиться с публикой в совершенно новом, уникальном антураже. Для симфонического оркестра выступление на открытой площадке — это серьёзный профессиональный вызов, поскольку акустика и восприятие музыки на открытом воздухе кардинально отличаются от условий концертного зала. Тем не менее, для нас это выступление имеет огромное значение, особенно в контексте тех жанров, которые мы представим в этом году, в частности — оперы. Кульминацией фестиваля станет коллаборация с популярным артистом. Для нас это важный эксперимент, своего рода "проба пера" в новых жанрах, позволяющая найти свежие грани своего творчества. Важнейшей задачей является привлечение новой публики — молодёжи и тех, кто по каким-либо причинам ещё не открыл для себя академическую музыку. Мы используем любую возможность, чтобы заинтересовать эту аудиторию. Логика нашего сотрудничества с популярным артистом проста, мы не переделываем и не переосмысливаем его творчество. Благодаря профессиональной оркестровке и аранжировкам, звучание знакомых песен обогащается, но при этом они остаются абсолютно узнаваемыми. Концепцию фестиваля этого года мы решили сохранить, сделав её логическим продолжением прошлого сезона. На сцену вместе с нашим оркестром выйдут приглашённые оперные звёзды: Ольга Перетятько, Алина Черташ, Григорий Шкарупа и Алексей Неклюдов. По многочисленным просьбам зрителей и по общему мнению, ведущим этого концерта вновь станет Артём Варгафтик. Это один из лучших музыковедов нашей страны, который виртуозно умеет объединять в единую и гармоничную музыкальную картину, казалось бы, несовместимые названия оперных арий и современные хиты.

Альберт Мишин, художественный руководитель Хоровой капеллы Тюменской филармонии:

Испокон веков человек стремится к гармонии — с самим собой и с окружающим миром. Эта потребность находит отражение во всём, что он создаёт. Не является исключением и церковная жизнь. Если взглянуть на храмовое искусство XV–XVII веков, мы увидим абсолютное единство: архитектура, иконопись и музыка составляли целостный, гармоничный ансамбль. Именно эта идея и легла в основу нашего традиционного концерта в Церкви Захарии и Елизаветы. Храм, построенный во второй половине XVIII века, является прекрасным образцом историко-регионального стиля "сибирское барокко". Мы решили, что духовная музыка, звучащая под его сводами, должна соответствовать этой эпохе. Поэтому в программе — произведения композиторов второй половины XVIII и первой трети XIX века. Такое музыкальное наполнение создаст удивительную гармонию с архитектурой самого храма, который является жемчужиной сибирского зодчества. Второй концерт фестиваля подчёркивает уникальность России как многоконфессиональной страны. Главное, что объединяет нас, христиан, — это вера в Иисуса Христа. Поэтому в Римско-католическом храме также будет звучать литургическая музыка, но в её католической традиции — под величественный аккомпанемент органа. В концерте примет участие великолепная органистка Мария Блажевич. Уникальность этого фестиваля заключается в возможности объединить эти два музыкальных мира. Это не просто культурное событие, а настоящее благо — свидетельство того, что разные христианские традиции могут вести диалог и обогащать друг друга через великое искусство музыки.

Фаузия Тажина, художественный руководитель и главный дирижер камерного оркестра "Камерата Сибири":

Наш концерт — это своего рода музыкальный портрет Тобольска, столицы Сибири. Вот уже третий год мы посвящаем выступления в рамках фестиваля "Лето в Тобольском кремле" непосредственно этому городу, создавая специальные проекты и исполняя музыку, неразрывно связанную с его историей и духом. В этом году наша программа отражает историческую суть Тобольска — города, который успешно совмещает старину с современностью. Мы знаем, что сейчас Тобольск переживает расцвет, при этом делая акцент на сохранение своей уникальной исторической ценности. Драматургия нашего концерта выстроена по тому же принципу: это музыкальное путешествие от старины до наших дней. Ключевая особенность программы — смелое взаимодействие академической и электронной музыки. Для её создания мы пригласили музыкантов из Санкт-Петербурга: Илью Пучеглазова, работающего в стиле эмбиент, и Петра Термена — правнука легендарного Льва Термена, изобретателя первого электронного инструмента. В этом диалоге струнные инструменты "Камерата Сибири" встретятся с передовыми электронными тембрами. Вместе мы проследим звуковой путь Тобольска: от подлинных фольклорных мелодий Прииртышья до сочинений нашего современника Павла Карманова. Это обязательное переплетение жанров создаст уникальную звуковую панораму. Кроме того, в музыкальную ткань концерта будут вплетены полевые записи — реальные звуки города Тобольска. Эти аудиозаписи, созданные специально для проекта аудиохудожником Константином Росляковым, сделают сам город полноправным участником и соавтором нашего выступления. Таким образом, гости смогут не просто услышать, а буквально ощутить, как развивался Тобольск.

Фестиваль "Лето в Тобольском кремле" проходит при поддержке правительства Тюменской области администрации Тобольска. Организаторы: департамент культуры Тюменской области, ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение". Генеральный партнер фестиваля — компания "Сибур".