Жители Тюмени стали реже сталкиваться с интернет-мошенничеством и киберугрозами

На 30 % сократилось количество преступлений с использованием компьютерных технологий за первые три месяца 2026 года в России. Заметный спад может свидетельствовать о переломном моменте в борьбе с киберпреступностью.

По словам начальника отдела повышения осведомленности блока информационной безопасности "Ростелекома" Марины Копрусовой, на положительную динамику повлиял комплекс мер, как законодательных, так и технических. "Мы видим, что принятые шаги действительно работают: ужесточение регулирования в сфере персональных данных, новые правила для банков и операторов связи, а также современные инструменты защиты дают ощутимый эффект. Граждане стали лучше защищены, и это отражается в статистике", – отметила эксперт.

Среди ключевых изменений и поправки в Федеральный закон о персональных данных.Т еперь даже небольшие компании обязаны регистрироваться в реестре Роскомнадзора и четко соблюдать правила обработки информации, а за нарушения грозят серьезные штрафы. Банки с сентября 2025 года внедрили "период охлаждения" в банкоматах, дополнительные уровни подтверждения операций и запрет на оформление кредитов через МФЦ. Кроме того, число признаков для выявления мошеннических транзакций выросло с трех до пятнадцати.

Операторы мобильной связи тоже усилили защиту: ввели блокировку спам звонков, запретили передачу SIM карт третьим лицам, запустили обязательную маркировку бизнес вызовов и возможность самозапрета на оформление новых SIM карт через Госуслуги или МФЦ, - сообщает Тюменская линия.