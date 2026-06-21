Садоводам Тюменской области объяснили преимущества и недостатки мульчирования

Мульчирование почвы сеном, соломой или корой становится все популярнее среди дачников. Однако у этого метода есть как преимущества, так и недостатки. О них рассказала садовод Нина Щербакова.

По словам эксперта, мульча защищает почву от пересыхания и выветривания, замедляя испарение влаги. Органическое покрытие впитывает воду во время полива или дождя, а затем постепенно отдает ее земле. Это особенно важно в засушливое лето. Кроме того, толстый слой мульчи блокирует солнечные лучи, что значительно уменьшает количество сорняков. Ягоды, например земляника, остаются чистыми и не повреждаются гнилью.

Перегнивая, мульча делает почву более рыхлой и обогащает ее полезными элементами.

"Однако важно учитывать и минусы. Например, мульчирование соломой снижает уровень азота в почве, хвоя повышает кислотность, а свежескошенная трава, наоборот, добавляет азот. Слишком толстый слой может привести к сопреванию и гнили, поэтому мульчу не стоит укладывать близко к стволам деревьев", – предупредила Нина Щербакова.

Также эксперт отметила, что во влажной среде под мульчей активно размножаются слизни, улитки и муравьи, а также могут прятаться грызуны. При переувлажнении почва закисляется, корни хуже усваивают питательные вещества, что ослабляет растения и провоцирует болезни. Например, в прошлом сезоне из-за частого полива у томатов появилась вершинная гниль.

Кроме того, весной мульча мешает прогреву почвы. В марте мульчу лучше убрать, а вернуть на место только после полного распускания листвы – сообщает Тюменская область сегодня.