Стало известно, сколько готовы платить менеджерам в Тюменской области

Для менеджеров в Тюменской области - сотни вакансий. Есть 53 места для менеджеров в коммерческом секторе, им будут платить до 53 603 руб. Еще больше – 111 вакансий - для менеджеров в образовательной деятельности, они смогут зарабатывать до 65 371 руб. Менеджеры в финансово-экономических и административных подразделениях станут получать до 45 678 руб., трудоустроиться смогут 14 человек.

Требуются и 5 менеджеров по работе с клиентами с зарплатой до 67 000 рублей, два менеджера в общественном питании (до 50 000 руб.), шесть – по рекламе (69 863 руб.), два - по персоналу (до 49 500 руб.), один - по маркетингу и сбыту продукции (до 70 000 руб.) и др.

Самые высокие зарплаты предлагают менеджерам по продажам (до 104 000 руб.) и менеджерам в торговле (до 103 333 руб.). Есть 17 и 5 вакансий соответственно.

Всего в списке департамента труда и занятости населения Тюменской области представлена 161 рабочая специальность и 189 профессий служащих, - сообщает Вслух.ру.