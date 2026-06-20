Тюменские абитуриенты смогут подавать документы в вузы и колледжи через портал госуслуг

20 июня открываются приемные комиссии в вузах и колледжах Тюменской области. Выпускники прошлых лет уже могут подать документы.

Срок действия результатов ЕГЭ составляет 5 лет. Следовательно, претендовать на высшее образование могут те, кто сдавал экзамены с 2022 года и позже. Абитуриенты могут подать документы максимум в пять вузов по пяти направлениям в каждом. Сделать это можно тремя способами: обратившись лично в приемную комиссию, по Почте России и через суперсервис на госуслугах "Поступление в вуз онлайн". Отметим, что в 2025 году абитуриенты Тюменской области направили через госуслуги более 39 тысяч заявлений. Колледжи региона год назад получили таким образом более 43 тысяч заявлений.

Напомним, что можно обратиться в приемную комиссию учебного заведения или направить документы по Почте России. Кроме того, на официальном сайте могут указать электронную почту для этих целей, - сообщает Вслух.ру.