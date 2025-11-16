Участники "Тюменской марки" представляют продукцию на новых площадках

Новые городские площадки для представления своей продукции находят участники "Тюменской марки".

- Сейчас мало произвести одежду, нужно еще суметь продать, сделать так, чтобы о тебе узнали. Этому тоже нужно учиться, - рассказала генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова. - На территории нашего концепт-сторе "Смыслы" преобладают тюменцы, они же активные участники городских выставок и конкурсов. Показ дизайнеров VeleTime, в котором поучаствовали не профессиональные модели, а наши покупатели и сотрудники ЦУМа, как раз позволяет выйти за рамки обычной практики продаж.

Еще одна возможность для роста тюменских дизайнеров - представление не отдельных вещей, а полноценных коллекций.

- Прошедший показ - логичное продолжение нашей "Тюменской марки" для представителей малого и среднего бизнеса. Интересна история этих двух дизайнеров-предпринимателей, которые в свое время решили сменить сферу деятельности и перешли в модную индустрию. Они прекрасно выглядели в Выставочном зале во время самой выставки и сейчас на подиуме в ЦУМе. Отмечу высокое качество представленной коллекции одежды. Уверена, что она найдет своего покупателя, в том числе и благодаря проведению таких показов, - говорит директор департамента потребительского рынка администрации Тюмени Елена Еремина.

По материалам департамента потребительского рынка администрации города Тюмени.