Справиться с профессиональным выгоранием помогут тюменским врачам

3 октября стартует проект "Живые люди", направленный на помощь врачам и педагогам, столкнувшимся с профессиональным выгоранием. Участники пройдут лекции, тренинги и мастер-классы от психологов и психотерапевтов, которые помогут им распознать признаки истощения, восстановить внутренние ресурсы и освоить практические инструменты для работы со стрессом. Зарегистрироваться можно в группе в группе "СНК медицинской психологии и психотерапии".

Принять участие могут работники медицинской и образовательной сфер в возрасте от 18 до 36 лет. Те, кто уже столкнулся с профессиональным выгоранием, переживает его сейчас или интересуется этой темой. Участников ждет погружение в теорию вопроса профессионального выгорания, освоение методик когнитивно-поведенческой терапии, драматерапии, самогипноза и телесно-ориентированной практики.

Для специалистов, которые чувствуют выгорание, проведут диагностику, чтобы выявить степень развития синдрома и оценить их состояние. Тем, кто не сталкивался с выгоранием, расскажут о профилактике.

События пройдут в два этапа:

— 3 октября в 16:00 и 4 октября в 11:00 состоятся лекции и мастер-классы в молодежной резиденции "Башня" (ул. Орджоникидзе, 56 к2). Эксперты расскажут о профессиональном выгорании, методах его преодоления и необходимых навыках для борьбы с этим состоянием.

— С 11 октября по 22 ноября каждую среду в 16:00 в коворкинге Тюменского государственного медицинского университета (ул. Одесская, 54) пройдет цикл тематических встреч. Участники узнают, как концентрироваться на успешных кейсах, признавать уникальности каждого пациента или ученика.



Спикерами проекта выступят:

● Борис Приленский — психотерапевт, доктор наук;

● Дмитрий Долганов — психолог, преподаватель ТюмГУ;

● Людмила Ванярчук — психолог коворкинга "Со-прикосновение", драматерапевт;

● Богдан Стефанишин — магистр психологии, основатель медиапроекта "Психоложка";

● Иван Чернецкий — магистр психологии, руководитель проекта медиапроекта "Психоложка", - сообщает Мой-портал.ру.

"Наша задача — не просто дать знания, а создать для участников атмосферу уюта и безопасности. Важно, чтобы люди, привыкшие помогать другим, позволили и себе принять помощь, осознали, что они — "живые люди", а не безэмоциональные исполнители функций. Только в такой обстановке возможна реальная работа над преодолением выгорания", — рассказала Екатерина Вискунова, руководитель проекта "Живые люди", заместитель старосты СНК Медицинской психологии и психотерапии, автор проектов "5 шагов к науке" и "Исследуя разум". Команда проекта "Живые люди" — победитель конкурса молодежных инициатив "Моя идея".

