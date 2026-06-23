Тюменскую бизнес-молодежь приглашают в кино

28 июня в Тюмени пройдёт фестиваль молодёжного предпринимательства "Дело молодых" в рамках федеральной программы "Росмолодёжь. Предпринимай" - однодневный городской фестиваль для тех, кто думает о своём деле, уже запустил бизнес или хочет понять — с чего начать.

Формат необычный: четыре кинопоказа о реальных предпринимателях ("Социальная сеть", "Основатель", "Джой"), после каждого организаторы обещают провести живой разбор с основателями бизнесов из Тюмени, а вечером всех ждут на нетворкинг на крыше с питч-сессией.