Больше 130 тысяч человек проголосовали за дизайн-проекты скверов и парков в Тюменской области

Больше 130 тысяч голосов набрали проекты благоустройства территорий Тюменской области во всероссийском голосовании. От региона были заявлены пять объектов, которые отобрали сами жители муниципалитетов.

Жители региона выбирали, как будут выглядеть сквер Сибирских кошек и площадь Солнца в Тюмени, две территории в Ишиме и набережные рек Курдюмка и Слесарка в Тобольске.

Своё мнение по поводу лучшего дизайн-проекта можно было выразить онлайн на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru и оффлайн – почти 20 тысяч голосов собрали волонтёры, которые помогали жителям голосовать во время спортивных и праздничных мероприятий.

Александр Моор, губернатор: