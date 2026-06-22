Таможенники изъяли из продажи незадекларированные колу и пепси

17:01 22 июня 2026
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При проверке тюменского магазина таможенники выявили 570 единиц иностранных газированных напитков с признаками нарушения действующего законодательства РФ и права ЕАЭС. Товары изъяты, общая стоимость их составила 48 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Тюменской таможни.

Газированные напитки, произведенные в Афганистане и Грузии, хранились без русскоязычной маркировки и без средств идентификации. Кроме того, отсутствовали документы, подтверждающие факт помещения товаров под таможенную процедуру.

По словам владельца товаров, популярную продукцию для перепродажи он приобрел в Екатеринбурге. Однако, подтвердить это коммерческими или платежными документами предприниматель не смог.

И.о. начальника Тюменской таможни Алексей Тимановский:

Согласно требованиям Таможенного кодекса ЕАЭС владелец несет обязанность по декларированию иностранных товаров и уплате таможенных платежей. Декларирование предполагает оформление документов, подтверждающих соответствие продуктов стандартам качества. Непроверенные продукты питания могут нанести вред здоровью потребителей.

Тюменская таможня возбудила дело об административном правонарушении в отношении общества с ограниченной ответственностью по ст. 16.21 КоАП РФ и проводит административное расследование.

 

Теги: напитки , таможня
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