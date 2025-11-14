В Тюмени привели в порядок Утиный пруд и Рождественскую улицу

Благоустройство пруда Утиный и улицы Рождественской в этом году выполнено в Тюмени, депутаты Тюменской гордумы Сергей Морев и Александр Григорьев вместе с жителями Восточного административного округа города рады таким позитивным переменам.

"Официально завершено благоустройство пруда Утиный! Это очень знаменательное событие для моего избирательного округа! В течение года большая работа проведена подрядчиками, городской администрацией во главе с Максимом Викторовичем Афанасьевым, управой Ленинского округа. Всем большая благодарность от себя лично и от жителей района!" - отметил Сергей Морев.

Депутат сообщил, что работы велись восемь месяцев, за это время пруд очистили от зарослей камыша и мусора на берегу, к имеющимся деревьям высадили 53 новых: пирамидальные тополя, туи, ели и рябины. У водоема обустроили тротуары, пешеходные дорожки, установили опоры наружного освещения и прожекторы, смонтировали скамейки, качели и спуски к воде. По его мнению, это отличный пример восстановления и преобразования водно-рекреационной среды в городе.

При очистке водной глади позаботились и об утках. Для птиц оставили часть камышей, где они смогут жить, в планах — поставить домики. В следующем сезоне гладь пруда будут очищать от наплавного мусора и регулировать разрастание камышей. Ну а этой зимой здесь установят горку и обустроят каток.

Большая радость и у жителей улицы Рождественской, где благодаря настойчивости депутата Александра Григорьева наконец-то привели в порядок дорогу. Ее ремонт значился в перечне работ по благоустройству с 2024 года - по территории невозможно было ни проехать на машине, ни пройти пешком. В текущем году власти нашли ответственного подрядчика — в результате дорога заасфальтирована, разметка нанесена, подъезды к жилым домам и тротуары, канализационные канавы сделаны.

"Жители выражают искреннюю благодарность за проведенные работы по благоустройству улицы, включающие асфальтирование дороги и тротуаров. Эти долгожданные мероприятия значительно улучшили качество городской среды и повысили комфорт проживания в данном районе", — сказал Александр Григорьев.