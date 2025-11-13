Депутаты Тюменской гордумы проверили качество выполнения наказов горожан

Депутаты Тюменской городской думы Юрий Коновалов и Дмитрий Антипов проверили выполнение работ по наказам избирателей - водоотведение у дома №94 по Червишевскому тракту и благоустройство дворовой территории у дома № 70 по улице Инженерной, во встречах приняли участие местные жители, руководство и представители управы Калининского административного округа и компаний-подрядчиков.

Прежде в районе многоквартирного жилого дома №94 по Червишевскому тракту каждую весну или во время ливней вода заливала подвал, что могло привести к аварийности всего дома. Депутат Юрий Коновалов приложил немало усилий для решения вопроса - выездные встречи с руководством управы Калининского округа, управляющей компании, ООО "Тюмень Водоканал". Выделение денег и работы по водоотведению взял на личный контроль глава города Максим Афанасьев. Теперь работы досрочно выполнены, все участники недавней встречи удовлетворены их качеством. "Достигнута ключевая цель проекта: вода с территории общего пользования теперь эффективно отводится, и подвал жилого дома надежно защищен от подтоплений. Это существенно повысит комфорт проживания жителей, продлит срок службы фундамента здания, улучшит санитарно-эпидемиологическую обстановку и снимет значительную часть эксплуатационных проблем с Управляющей компании, — подытожил встречу Юрий Коновалов.

Двор у дома №70 по улице Инженерной благоустроен согласно муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 2019–2025 годы" и наказам избирателей. До этого территорию не благоустраивали тридцать лет, в этом году во дворе проложили новые широкие тротуары и проезды, создали достаточное количество парковочных мест, оформили газоны, обновили наружное освещение. У дома появились новые отмостки и пандусы, обновленные входные группы. Проект реализован с учетом мнения и предложений самих жильцов дома. Весной двор станет еще и зеленее. Жителей пригласили присоединиться к осенней посадке деревьев и кустарников.

Убедившись в качественном выполнении работ, депутат Дмитрий Антипов подписал акт приемки в эксплуатацию этой территории. По случаю официальной сдачи двора в ТСЖ организовали праздник с чаепитием и сладостями. Мероприятие завершилось совместным дружеским фото.

"Благодарю руководителя управы Калининского округа Олега Васильевича Савчука и его коллектив, а также представителей подрядной организации за очередной подарок жителям моего округа", — отметил Дмитрий Антипов.