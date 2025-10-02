Транспортная прокуратура потребовала устранить дефекты на ж/д переездах в Войновке и Винзилях

Тюменская транспортная прокуратура с участием ревизоров по безопасности движения поездов РЖД и выявила нарушения в содержании ряда железнодорожных переездов на территории Тюменского транспортного района, начальникам Тюменской и Камышловской дистанций путей ОАО "РЖД" внесла представления, а устранение дефектов взяла на контроль.

"По результатам проверки выявлен ряд нарушений на железнодорожных переездах: Тугулым-Подъем, Камышлов-Аксариха, Ощепково-Талица, Талица-Чупино, Тугулым-Кармак, Кармак-Подьем, на станциях Войновка и Винзили. Так, покрытие на переездах имело дефекты в виде колейности, ям, выбоин, на некоторых из них отсутствовала необходимая техническая документация", - указано в сообщении Уральской транпортной прокуратуры.