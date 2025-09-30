Топ-10 вакансий для родителей, которым нужно водить детей в школу и на кружки, составили в Авито

Где найти работу, чтобы успевать водить ребёнка в школу и на кружки и не нервничать по поводу того, что начальство будет недовольно или ты не успеешь выполнить какие-то задачи? В Авито Работа предлагают жителям Тюменской области рассмотреть вариант частичной занятости и составили топ-10 таких вакансий по наибольшей востребованности среди работодателей.

Можно работать курьером (среднее предложение по зарплате от 104 421 ₽/мес), преимущества - гибкий график с возможностью планировать маршруты, что позволяет работать в удобное для семьи время.

Востребованы разные водители: в такси (з/п от 92 206 ₽/мес. и возможность выбирать смены и подстраивать рабочее время под детей), экспедитор (з/п от 87 634 ₽/мес. и короткие маршруты, гибкие смены для совмещения с семейными делами), водители грузового транспорта (з/п от 96 146 ₽/мес. и работа с гибким графиком, возможностью выбирать маршруты в пределах города или региона), водители пассажирского транспорта — з/п от 59 147 ₽/мес. + стабильная работа с возможностью подстраивать график под детей и их занятия).

Также нужны мерчендайзеры — среднее зарплатное предложение от 14 114 ₽/мес. при частичной занятости с гибким графиком, подходящая для подработки родителей; уборщики (з/п от 15 108 ₽/мес., но короткие смены и минимальная нагрузка для совмещения с домашними обязанностями); комплектовщики (з/п от 74 439 ₽/мес. при работе на складах с гибким графиком); работники торгового зала (з/п от 35 363 ₽/мес. и удобные смены, работа рядом с домом); повара (з/п от 51 635 ₽/мес. и посменная работа).

По данным Авито Работы, рынок частичной занятости в Тюменской области предлагает широкий выбор вакансий, где родители могут совмещать профессиональную деятельность и заботу о семье.

* Показатель средней предлагаемой оплаты труда складывается из усреднённых значений зарплатных вилок, которые указаны в вакансиях, и может отличаться от размера номинальной зарплаты, где учитываются бонусы, премии и прочие выплаты. данные исследования пригодятся по изучению вакансий лета 2025 года.