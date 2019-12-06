Врач медицинского центра SmartClinic прошла обучение в московском научном центре

Фото научного центра для врачей эстетической и лазерной косметологии Academy Advance Professional.

Врач-косметолог тюменского медицинского центра SmartClinic Ксения Комсюкова прошла обучающий курс "Лазерные, аппаратные и IPL технологии в эстетической медицине". Мероприятие состоялось в Москве с 19 по 21 ноября на базе научного центра для врачей эстетической и лазерной косметологии Academy Advance Professional.

В рамках курса авторитетные тренеры с обширным практическим опытом делились передовыми знаниями и секретами в области лазерной косметологии. В частности, участники подробно изучили фракционное омоложение и лечение рубцов, сосудистой патологии и пигментации, а также удаление перманентного макияжа и татуировок.

Также эксперты рассказали о возможных осложнениях после лазерных методик. Помимо этого, на семинарах были освещены: радиочастотные методы в эстетической медицине, применение лазеров в лечении розацеа и акне, RF лифтинг, фракционные RF системы, монополярный метод RF и многое другое.

Отдельным пунктом обучения стал алгоритм составления грамотных комплексных терапевтических программ на основе сочетания лазерных технологий с инъекционными методиками. Состоялась практическая презентация более 15 различных современных аппаратов. Таким образом, курс сочетал в себе теоретические знания и их практическую отработку.

По итогам курса врач медицинского центра SmartClinic Ксения Комсюкова получила сертификат, подтверждающий прохождение обучения. По мнению экспертов, участие в подобных мероприятиях позволит вывести эстетическую медицину в Тюмени на новый уровень.