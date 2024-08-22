Десять тюменских дзюдоистов выступят в финале XII Спартакиады учащихся России

В Армавире (Краснодарский край) с 25 по 29 августа состоится финальный этап XII летней Спартакиады учащихся России по дзюдо. На татами выйдут юноши и девушки в возрасте до 18 лет (2008-2010 гг. рождения).

Тюменскую область на соревнованиях представят кандидаты в мастера спорта: Виталина Горева (весовая категория 44 кг), Александра Пономарева (52 кг), Нина Аленикова (57 кг), Мария Модина (63 кг), Елизавета Чинаева (63 кг), Айшат Алиева (63 кг), Ванесса Багаева (свыше 70 кг) и Иван Скаковский (свыше 90 кг), а также Грант Мусинян (3 разряд, 50 кг) и Дмитрий Чемагин (1 разряд, 66 кг). Сопровождать команду будут тренеры Эдуард Котов и Азат Фаттахов.

Первыми в спор за медали вступят дзюдоисты. В воскресенье, 25 августа, определятся победители и призеры среди юношей в весовых категориях – до 46, 50, 55 и 60 кг, а в понедельник, 26 августа, будут определены обладатели наград в категориях до 66, 73, 81, 90 и свыше 90 кг.

В среду, 28 августа, за медали будут бороться девушки в категориях до 40, 44, 48 и 52 кг. В четверг, 29 августа, девушки выявят сильнейших в дивизионах до 57, 63, 70 и свыше 70 кг.

Всего за четыре соревновательных дня спортсмены разыграют семнадцать комплектов наград (девять - юноши, восемь - девушки). Ожидается, что в Армавир съедутся порядка восьмисот атлетов из 79 субъектов РФ.