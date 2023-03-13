В Тюмени прошли финальные старты Кубка Содружества

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В "Жемчужине Сибири" 12 марта состоялись финальные старты Кубка Содружества, президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров и губернатор Тюменской области Александр Моор вместе с многочисленными болельщиками поддерживали спортсменов с трибун.

Первыми на трассу вышли женщины. Масс-старт на этапе PARI Кубка Содружества выиграла Анастасия Гореева, второе место заняла Наталья Гербулова, третье – Екатерина Носкова.

Среди мужчин лучший результат в масс-старте показал Эдуард Латыпов, Роман Еремин занял второе место, Никита Лобастов- третье.

"В течение всего PARI Кубка Содружества по биатлону было множество удивительных моментов - мощные рывки, непредсказуемые повороты, невероятные спринтерские финиши. Но самое яркое воспоминание - финальные гонки, когда лучшие биатлонисты бросили вызов друг другу и показали, на что они способны. На тюменской трассе было все - напряжение, драматизм, эмоции" - отмечают в информцентре правительства ТО.

"Отсутствие у российских спортсменов возможности участвовать в международных соревнованиях никак не отразилось в худшую сторону на нашем регионе. Наоборот. Вы видели, какая жаркая борьба идет на лыжне, на стрельбище. Все рубятся, извиняюсь за сленг, до конца. Вы видите живые эмоции, которые испытывали победители. Я уверен, что когда придет время, наши ребята и девчата вернутся на международную арену и покажут всем остальным настоящий уровень", - поделился мнением Александр Моор.