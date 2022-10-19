Тюменские пожарные победили в турнире сильнейших

Областной турнир "Сильнейший пожарный: Кубок огня" выявил лучших оп силе и выносливости среди пожарных подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области и ГКУ ТО "Противопожарная служба Тюменской области", в соревнованиях на площадке ТРЦ "Кристалл" приняли участие девять команд, сообщает пресс-служба ГУМЧС ТО.

"Кубок огня" и звание сильнейших пожарных Тюменской области завоевали сотрудники 32-го пожарно-спасательного отряда, на втором месте представители Специализированной пожарно-спасательной части (Тюмень), замкнули тройку лучших огнеборцы 8-го ПСО (Тобольск).

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Начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области, генерал-майор внутренней службы Артур Хачатрян:

В Тюменской области соревнования планируем сделать ежегодными. Для этого, как показало успешное проведение турнира, есть все необходимое. В планах привлечение еще большего числа участников, создание новых профильных этапов".

Главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко предложил сделать турнир не только регулярным, но и всероссийским.

Огнеборцы показали свою силу и выносливость в перемещении пожарного автомобиля (12 тонн) при помощи каната, в полной амуниции и аппаратах на сжатом воздухе выполнили задания ведущего - восьмикратного чемпиона России по тяжёлой атлетике, мастера спорта международного класса Михаила Кокляева. К примеру, преодолели на руках пожарную лестницу, перешли к непростому испытанию "богатырской карусели": приподняли квадроцикл весом около полутонны и прошли с ним три круга. Далее ещё несколько этапов, с перекидыванием автомобильных покрышек, удержанием на вытянутых руках пожарных рукавов и другие дисциплины.

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