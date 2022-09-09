В тобольском забеге примут участие 600 легкоатлетов региона

11 сентября в Тобольске по улице Ремезова и проспекту Дзираева пробегут легкоатлеты в рамках чемпионата и первенства Тюменской области в дисциплине "бег по шоссе". В 9:45 пройдет торжественное открытие, в 10:00 будет дан старт соревнованиям.

Зарегистрировались более 600 участников из Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска. Ожидаются и гости из Свердловской и Омской областей. В рамках чемпионата и первенства предусмотрены дистанции в 5, 10 и 21 км. участвуют юниоры и и взрослые легкоатлеты.

"Участие примут все основные возрастные группы, а также ветераны спорта. В этот день пройдет и Тобольский полумарафон, в который войдут детские забеги и забег на 3 км", - рассказал исполнительный директор федерации легкой атлетики Тюменской области Максим Важенин.