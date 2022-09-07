Юные волейболистки Тюменской области соревнуются в Тобольске

В Тобольске сегодня стартовало первенство Тюменской области по волейболу среди спортсменок 2007-2008 годов рождения. В предварительном этапе участвуют четырнадцать команд. В спортивном комплексе "Тобол" (пер.Рощинский,69) сыграют представительницы Тобольска, Тюмени, Упорово, Нижней Тавды, Исетского района и Заводоуковска.

Конкуренция ожидается серьёзная, ведь на кону стоят лишь пять путёвок в финальную стадию турнира.

- Здорово, что у нас возобновились детские соревнования. Радует, что собралось четырнадцать команд - значит, борьба будет очень интересная. Большие слова благодарности принимающей стороне. Тобольск всегда готов принимать соревнования. И в плане организации каждый раз всё проходит отлично, - рассказывает руководитель Центра подготовки спортивного резерва по волейболу Ольга Кайсарова.