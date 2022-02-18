В Тюмени на Туре проведут лыжный марафон

Фото - https://ski72.ru

Традиционный лыжный марафон пройдет в Тюмени в 22-й раз 26 февраля, начало соревнований – в 10.00. Марафонский забег бует проходить на реке Туре в районе моста Влюбленных. В таком формате соревнования пройдут во второй раз и станут частью шестого ежегодного фестиваля "Битва на Туре".

К участию в соревнованиях приглашаются мужчины и женщины в возрасте от 18 лет и старше, имеющие соответствующую физподготовку и медицинский допуск. Участникам предстоит пробежать в свободном стиле с общего (массового) старта на различные дистанции. Мужчинам предлагается преодолеть 25 или 50 км, женщинам – 15 или 30 км. В этом году организаторы ожидают порядка 200 не только тюменских участников, но и гостей из Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Кургана, Югры, Ямала и городов юга Тюменской области.

Заявки на участие в марафоне принимаются до 24:00 22 февраля на сайте ski72.ru. Победители и призеры соревнований будут награждены дипломами, медалями и денежными призами. Подробности здесь.