Тюменцы в субботу выйдут на "Кросс нации"

Фото департамента по спорту и молодежной политике

Всероссийский день бега "Кросс нации" пройдет в Тюмени 25 сентября на городской набережной. Старт и финиш будут располагаться у здания по адресу: улица 25 Октября, 23Б, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.

Жители и гости города могут выбрать для себя комфортную дистанцию: 1, 4, 6, 8 или 12 км. Праздник бега пройдет по следующему расписанию:

10.00 – 10.45: распределение участников по стартовым карманам;

10.45 – 11.00: церемония открытия;

11.05: старт VIP-забега на дистанции 1 км;

11.15: старт массового забега на дистанции 1 км (для всех желающих);

11.45: старт забега на дистанции 1 км (для детей младше 9 лет);

12.00 – 12.15: старт забега на дистанции 4 км (для всех желающих);

12.30: старт забега на дистанции 12 км (для мужчин старше 20 лет);

12.40 – 12.45: старт забега на дистанции 8 км (для юношей младше 19 лет, женщин старше 20 лет);

13.00: старт забега на дистанции 6 км (для девушек младше 19 лет);

13.30 – 14.00: церемония награждения победителей и призеров.

Регистрация на участие проходит по 23 сентября с 10 до 18 часов по адресу: ул. Луначарского, 10 (спортшкола № 2 города Тюмени). Подробности и справки по тел. 28-33-51 или электронной почте: sdusshor-2@mail.ru. Первыми на участие в "Кроссе нации" зарегистрировались курсанты ТВВИКУ.