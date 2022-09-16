Кросс нации соберет тысячи любителей бега

Всероссийский день бега "Кросс нации" состоится уже в эту субботу, 17 сентября. Принять участие и побороться за награды могут все возрастные группы и категории населения в Тюмени, в поселке Боровском, Тобольске, Ишиме и Заводоуковске.

В Тюмени открытие пройдет на Центральной площади в 10:45. В этом году любителям бега предлагают преодолеть дистанции 400, 1 000, 3 000, 4 000, 6 000 и 8 000 метров. Стартовая площадка будет расположена на улице Володарского напротив здания правительства Тюменской области, финиш – на улице 8 Марта со стороны Хохрякова. В рамках "Кросса нации" желающие также смогут выполнить нормативы ВФСК ГТО по бегу на 2 000 и 3 000 метров при наличии медицинского допуска и номера УИН.

В Заводоуковске открытие состоится у здания администрации городского округа (г. Заводоуковск, ул. Береговая, 27), забеги пройдут по центральным улицам города на дистанциях 300, 500, 1 000, 2 000 метров. Регистрировать участников будут в фойе здания Заводоуковской детской школы искусств (ул. Первомайская, 8). Старт забегов запланирован на 11:00.

В Боровском кросс пройдет на Никольской площади. Начало регистрации участников — 8:30. Старт соревнований в 12:00 на дистанции 1000, 2000, 4000, 6000, 8000, 12 000 метров.

В Тобольске на стадионе "Тобол" соберутся около тысячи любителей бега, в этом году много желающих среди детей до 13 лет. Старт соревнований запланирован в 12:00. Дополнительный забег на 1000 метров пройдет для ветеранов спорта и VIP-забег. Зарегистрироваться можно в день соревнований.

В Ишиме регистрировать всех желающих попробовать свои силы будут также в день забега в районе городского парка (ул. Просвещения). Официальная церемония открытия начнется в 11:30.