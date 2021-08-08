Жители Тюмени стали чаще заниматься танцами и боксом

В Тюмени спрос на занятия спортом в первом полугодии 2021 года вырос на 194%. Среди жителей набирают популярность танцы и бокс.

Так, за год танцы стали популярнее в Тюмени в 7 раз, потому и предложений от преподавателей стало больше на 59%. Средняя стоимость за одно занятие составила 400 рублей.

Боксом в городе интересовались в 10 раз чаще, чем в прошлом году, а три раза выросло количество предложений о тренировках. Цена одного занятия начинается от 2500 рублей.

Также в областном центре можно заняться йогой за 1000 рублей и растяжкой за 400 рублей, пишет "Мегатюмень".

В целом по стране предложение услуг спортивных тренеров в первом полугодии увеличилось на 51% по сравнению с прошлым годом.