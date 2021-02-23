В Казанском районе растет спрос на занятия по аквааэробике

Занятия аквааэробикой набирают популярность в Казанском районе. В сельской спортшколе проведут тренировку для женщин в возрасте от 3 до 64 лет, приурочив занятие к Международному женскому дню. К занятиям таким образом планируют привлечь молодежь.

Как рассказала инструктор по плаванию Татьяна Щепёлкина, для Казанского района аквааэробика является новым направлением фитнеса, но ее популярность растет. В спортивной школе села занимаются две группы из 22 человек среднего и старшего возраста.

Еженедельно тренеры проводят по воскресеньям различные спортивные мероприятия, чтобы привлечь в бассейн еще больше односельчан. Например, 14 февраля на занятия аквааэробикой бабушки пришли вместе с внуками. Обе команды занимались на нудлсах, с гантелями, выполняли силовые упражнения, наклоны, повороты, прыжки. Закончилась тренировка фиточаепитием с медом.

Тренеры отмечают, что аквааэробика хороша для начинающих - это эффективный и приятный способ избавления от объемов и целлюлита. Кроме того, она укрепляет тело, растягивает и прорабатывает мышцы и связки. К ее плюсам инструкторы относят быстрый результат, малую травматичность и высокую эффективность, пишет ИА "Тюменская линия".