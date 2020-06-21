В Ялуторовске реализуют проект по популяризации бега

В Ялуторовске будет реализован проект "Я бегу", направленный на популяризацию бега среди граждан. Старт запланирован на июль.

Проект "Я бегу" получил грант в размере 180 тыс. рублей. Средства направят на приобретение экипировки бегунам, спортинвентарь, брендирование, проведение фото и видеосъемок. Директор Центра поддержки и развития культуры и спорта Ялуторовска, куратор проекта "Я бегу" Светлана Ефимова сообщила, что реализация запланирована с июля по сентябрь 2020 года. Подать заявку на участие смогут все желающие в возрасте от 18 лет.

В рамках проекта будут проходить индивидуальные и групповые тренировки с приглашенным тренером Алексеем Лебедевым - это действующий спортсмен, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, рекордсмен Тюменской области на дистанции 800 метров. Все занятия - бесплатные, пишет ИА "Тюменская линия".

"Тренер научит ялуторовчан бегать правильно, разработает индивидуальную карту для каждого участника. По итогам действия бегового проекта мы создадим видеоролик. Проведем фотосессии с участниками. Конечная цель – сформировать команду для участия в фестивале бега "Стальной характер", который будет проходить в Тюмени 1 августа", - рассказала Светлана Ефимова.

Проект рассчитан на молодежь старше 18 лет. Как отмечают организаторы, для детей работает много секций, пенсионеры Ялуторовска вовлечены в проект "Возраст танцам не помеха", а для людей среднего возраста и молодежи ничего подобного нет. Востребованность очевидна: уже в первые дни после анонсирования проекта регистрацию прошли более 20 человек.