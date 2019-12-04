Тюменские спортсмены успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам в Хакасии

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам "Кубок Хакасии" стартовали 28 ноября и завершились 3 декабря. Проходили соревнования на базе многофункционального спортивного центра "Тея".

Старт соревнований начался с торжественного открытия в Вершине Теи (Хакасия). Более 350 спортсменов приехали из разных регионов страны, чтобы побороться за первенство и стать лучшим из лучших.

Среди участников соревнований были тюменские спортсмены – воспитанники ОСШОР Л.Н. Носковой, которые находятся на сборах в Республике Хакасия. Они показали настоящий спортивный дух и достойно прошли спортивные испытания. По итогам лыжной гонки, в группе среди женщин высокие результаты показали Элина Гарафутдинова, Татьяна Костюнина и Елизавета Бекишева. Среди мужчин продемонстрировали хорошие показатели Ленур Ахметшин и выпускник спортшколы Александр Буренков.