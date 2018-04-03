15-летняя дзюдоистка из Тобольска взяла золото на кубке Европы

31 марта и 1 апреля Тула впервые приняла Кубок Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет (2001–2003 годов рождения).

Золотую медаль в самой тяжелой категории у девушек — свыше 70 кг завоевала спортсменка из Тобольска Любовь Орлова. Подопечная тренеров Андрея Мартиросова и Алексея Кочетова одержала верх в четырех встречах (в трех досрочно) — над россиянкой Дианой Корепановой, итальянкой Эрикой Симонетти, молдованкой Оксаной Дьяценко и в финале над соотечественницей, призером первенства России–2017 года Викторией Соколовой. Как отметили в центре "Тюмень-дзюдо", для дзюдоистки этот старт стал первым и сразу успешным на международной арене.

В турнире приняли участие 315 дзюдоистов из 19 стран мира. По итогам турнира сборная команда России заняла первое общекомандное место, завоевав 13 золотых, 11 серебряных и 17 бронзовых наград. Второе место у команды Грузии и третье – у Монголии.