В Тюмени пройдет городской чемпионат по рыбной ловле

Завтра, 17 марта, на озере Янтыково Тюменского района состоится чемпионат города по рыбной ловле на мормышку со льда. Из сотни участников будут определены лучшие рыболовы не только среди профессионалов, но и среди любителей. За каждый грамм пойманной рыбы спортсменам будут начисляться баллы, есть шанс удачно выступить как в личном, так и в командном зачёте.
В 8:30 будет дан сигнал к началу первого тура. В 12 часов стартует второй тур. После улов спортсменов взвешают, судьи подведут итоги, лучших рыбаков наградят ценными призами.
"Традиционным финалом чемпионата станет пиршество, почетное место на котором займет уха", – рассказал председатель федерации рыболовного спорта Тюменской области Игорь Савиных.
Участие в городском чемпионате по рыболовному спорту станет тренировкой для всех, кто решит отстаивать честь области в конце марта на Кубке России в Кургане.
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