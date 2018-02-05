Тюменские дзюдоисты забрали почти половину медалей на первенстве Уральского федерального округа

Семь золотых, восемь серебряных и девять бронзовых наград завоевали представители сборной команды Тюменской области по дзюдо на первенстве Уральского федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет.

3 февраля на екатеринбургском татами за победу боролись 194 спортсмена из Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

По итогам выступления в составе команды нашей области в разных весовых категориях победителями стали: Алина Сергеева, Анастасия Куняева, Татьяна Зольникова, Лаура Баязитова, Азамат Занкишиев, Роман Донцов, Артур Камалов.

Серебро у Дарьи Маркеловой, Ксении Хисматуллиной, Елизаветы Корсаковой, Надежды Ценалис, Мирзоюсуфа Гафурова, Леонида Сухоногова, Азата Балтабаева, Эльдара Аллахвердиева.

Юлия Куняева, Ася Семененко, Венера Машаева, Алина Кулахметова, Виктория Шнайдер, Андраник Манасян, Давид Абдуллаев, Игорь Смагин и Артём Пилипчук заняли в своих категориях третье место.

Тренируют призеров Андрей Вуколов, Азат Фаттахов, Алексей Кочетов, Олег Мавлютов, Сергей Кулов и Татьяна Беляева, Марсель Хабиров, Андрей Мартиросов и Наталья Благинина, Георгий Салмин, Славик Кудзиев, Николай Хохлов, Андрей Стенин, Александр Стенников, Раис Шайхетдинов, Виктор Иващенко, Александр Шмелев, Данил Волович и Геннадий Пилипчук. Шестеро: три победителя, два серебряных и бронзовый призеры - являются воспитанниками Андрея Вуколова.

Все призеры соревнований получили право принять участие в первенстве России, которое примет у себя город Смоленск со 2 по 4 марта, сообщает Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".