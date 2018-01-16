Детская лига дзюдо стартовала в Тюмени

В минувшее воскресенье в центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" прошел первый этап крупных состязаний среди младших юношей до 15 лет и мальчиков до 13 лет в рамках проекта "Детская лига дзюдо Тюменской области".

В нем приняли участие 340 юных спортсменов 2004–2005 и 2006–2007 годов рождения из 35 команд, представляющих 17 школ и клубов дзюдо Тюменской области.

Соревнования проходят в формате стенка на стенку. У юношей до 15 лет борьбу за медали ведут 17 команд, у мальчиков до 13 лет – 18. По итогам выступления на первом этапе среди юношей лидируют ребята из "ЦОП-Новый Поток", "Тура" и "Бусидо-1", одержавшие победы во всех своих встречах. Среди мальчиков на первом месте представители команд "ЦОП-2", "Тура", "Кижеватовец" и "Лидер" (Тобольск), имеющие в активе по две победы.

Всего на протяжении шести предварительных этапов и финала выступят более 500 дзюдоистов. Все этапы детской лиги пройдут в СК "ЦОП "Тюмень-дзюдо" (ул. Гнаровской, 1). Второй этап состоится 11 февраля.