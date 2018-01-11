Детская лига дзюдо стартует в Тюмени

Первый этап Детской лиги дзюдо Тюменской области состоится в центре "Тюмень-дзюдо" 14 января.

Соревнования среди юных спортсменов, которые проводятся в третий раз, состоят из шести предварительных этапов и финала. Они проходят в формате "стенка на стенку" среди младших юношей до 15 лет и мальчиков до 13 лет в девяти весовых категориях в каждой группе.

В первом этапе участвуют 17 команд среди юношей 2004–2005 годов рождения и 16 команд среди мальчиков 2006–2007 годов рождения, представляющих секции и клубы дзюдо Тюменской области. Начало состязаний в 11 часов.

По итогам предварительных этапов по восемь сильнейших команд с наибольшим количеством очков в каждой возрастной категории пройдут в финал Лиги, где будут соревноваться за призовые места.

Как отметили в центре "Тюмень-дзюдо", в этом году на проведение Лиги значительную часть суммы выделит Фонд президентских грантов Российской Федерации.